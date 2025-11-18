"Granates" campeonas

En el estadio "La Tablada", la sub16 femenina del Club Deportivo Luján se quedó con el trofeo que las consagra como las mejores de la temporada 2025 al vencer por 2 a 1 a Malvinas FC en la final del Torneo Anual de la categoría de la Liga Jujeña de Fútbol.

Los festejos de las "granates" de la tarde capitalina, obra de Nayla Espinosa y Sofía Espinosa.

Justamente, tras la victoria consumada en las redes sociales de la entidad de calle Tumusla postearon que: "Muchas felicidades jugadoras y cuerpo técnico por el logro obtenido y por dejar el nombre del club en lo más alto del fútbol jujeño. Durante la coronación del sub16 femenino de este domingo vivimos un momento que nos enorgullece como institución. El primer equipo masculino, que disputa el Torneo Federal Regional Amateur, estuvo presente y le realizó un pasillo a las campeonas luego de recibir el trofeo".

Un signo de crecimiento y familia que lógicamente enmarca el respeto y la igualdad en el deporte, valorando el esfuerzo y sacrificio de las jóvenes que lograron dar la vuelta olímpica y cerraron una etapa deportiva inolvidable.