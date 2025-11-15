Comenzó la venta de abonos de Jujuy Básquet

Comenzó la venta de los abonos para la temporada 2025-2026 de Jujuy Básquet en LaLiga Argentina. Se realizarán importantes descuentos comprando para los 16 partidos que el equipo tendrá en el estadio "Federación".

Mientras el plantel de Guillermo Tasso trabaja enfocado en el partido de mañana ante Independiente BBC en Santiago del Estero, es el postergado de la segunda fecha, desde la dirigencia pusieron en marcha las entradas.

Por los 16 partidos la preferencial tiene un costo de 112 mil pesos, sería 7 mil pesos por partido, la platea sale 240 mil pesos, 15 mil pesos por juego, el palco sur 256 mil pesos, 16 mil pesos por partido, mientras que campo de juego se fijó en 320 mil pesos quedando en 20 mil pesos por partido.

Los interesados podrán adquirir sus abonos ingresando a pasesvip.com.ar, y pueden abonar con tarjeta de crédito o débito a través de Mercado Pago, Macro Click y QR.

Por otro lado, explicaron que con la adquisición de los abonos, van a tener un 25% de descuento en efectivo en la compra de la camiseta oficial de Jujuy Básquet en el local de Tade, se podrá canjear únicamente una vez presentando la entrada digital en el local.

Para las ubicaciones de plateas, los palcos, el espectador se asegura su lugar en la fase de grupos del certamen de ascenso del básquet argentino, por lo que en cada juego de local de Jujuy Básquet va a poseer la misma ubicación.

Además al contar con un pase diferenciado, evitará las largas filas que muchas veces se forman cada vez que los "cóndores" se presentan en casa, algo que quedó demostrado durante la última temporada.

"Confiamos que la gente nos va a acompañar nuevamente esta temporada, tenemos un equipo competitivo, con muchos jóvenes que transmiten esa pasión por la camiseta, por la provincia", apuntó Gustavo Lamas.

El directivo invitó a todos los amantes del básquet a sumarse a la propuesta para tener otra vez en cada partido de los "cóndores" el estadio colmado.

Viajan hoy

Después de sortear la gastroenteritis, el plantel ultima detalles para jugar mañana ante Independiente BBC en Santiago del Estero desde las 21 por el postergado de la segunda fecha que debía desarrollarse la semana pasada.

Ya a pleno, el plantel trabajará en la jornada de hoy y luego del mediodía emprenderá viaje rumbo a la provincia del mistol para quedar concentrados, descansar y mañana por la noche saltar a la cancha.

"Estuvimos preparando este juego a pleno, nos recuperamos y estamos enfocados en este partido, se hizo un buen trabajo en estos días junto al cuerpo técnico", contó Ramiro Germán Stehli agregando "se hizo largo porque estamos con ansias de jugar".

El escolta de Jujuy Básquet contó que "se hizo el trabajo correspondiente, vamos con un plan de juego hicimos a lo largo de los dos meses de pretemporada, no tengo dudas que con el correr de los partidos nos vamos a ir acomodando, buscaremos ganar para debutar en casa con más expectativas y esperamos que la gente nos acompañe", finalizó.