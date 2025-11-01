Passione Ferrari pasó ayer por rutas jujeñas

La provincia de Jujuy se convirtió ayer en el escenario del Passione Ferrari del Altiplano 2025, una exclusiva experiencia automovilística que reunió a más de treinta vehículos de la legendaria marca italiana.

El recorrido por el norte argentino tuvo una de sus etapas más esperadas: el paso por las Salinas Grandes en horas del mediodía y la llegada a Purmamarca durante la hora de la siesta. Los paisajes únicos del altiplano jujeño se transformaron así en el marco perfecto para una travesía que combina lujo, adrenalina y naturaleza en estado puro.

El evento convocó a jujeños, turistas y fanáticos de Ferrari provenientes de distintos países, que recorren rutas de altura y escenarios emblemáticos de la Puna.

El contraste entre el rojo intenso de los autos y el blanco infinito de las Salinas generó postales inolvidables que reflejaron la belleza del norte argentino.

El paso de la caravana generó gran expectativa entre vecinos, turistas y amantes del automovilismo, que se acercaron a las rutas para presenciar el desfile de los vehículos de alta gama en movimiento.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy destacaron que este tipo de iniciativas posicionan a la provincia como destino de experiencias internacionales, fortaleciendo la promoción turística y la visibilidad de los paisajes jujeños en el mundo.

Mientras que los amantes de los "fierros" disfrutaron de un espectáculo único con máquinas de alta gama que hicieron deleitar a todos, no sólo por su andar impecable sino por la belleza de cada una, siendo uno de los grandes aspectos que la marca siempre potencia.

Los jujeños fueron testigos privilegiados de la caravana de Ferrari que pasó por la provincia y se llevó todos los aplausos de quienes se ubicaron en el costado de la ruta.