Los Pingüinos hicieron podios en la 4º Nacional en Córdoba

En el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba, Los Pinguinos, deportistas adaptados jujeños, culminaron el Campeonato de la Liga Argentina de Natación Paralímpica con diferentes podios, campeón en la categoría Sub12 y subcampeón en Sub15 y en Sub18. Pero lo más importante es que lograron el tercer puesto en la clasificación general entre los 40 equipos participantes.

El equipo de natación estuvo compuesto por 16 nadadores de entre 9 a 25 años: Rodrigo Aban, Santiago Agüero, Lizardo Barconte, Guillermo Bonutto, Exael Cruz Vilte, Mateo Gotte, Carlos Ibáñez, Adriana Ibáñez, Alejo Landriel, Milovan Mamaní, Morena Paredes, Ignacio Quispe, Amaya Simón, Maia Sajama, Mayra Skinner, Bautista Vaca y Carmen Zerpa.

Así fue que tras 4 fechas del certamen organizado por el Comité Paralímpico Argentino las posiciones fueron las siguientes en Sub 12: 1º Los Pingüinos, 2º Brown 3º Avida. En Sub 15: 1º Brown, 2º Los Pingüinos y 3º Merlo. En Sub 18: 1º Merlo, 2º Los Pingüinos y 3º Madre de ciudades Santiago. Y en la tabla general por equipos terminó de la siguiente manera: 1º Municipio Almirante Brown, 2º Municipio Merlo y 3º Fundación Los Pingüinos.

El profesor a cargo de la delegación jujeña, Mario Suruguay, le comentó a El Tribuno de Jujuy, que "la Liga Nacional de Natación Paralímpica está organizada por el Comité Paralímpico que se distribuyó en 4 fechas, en abril en Rosario, en junio en Santiago, en agosto en Paraná y en octubre en Córdoba. Se premiaron la sumatoria de todos los puntos por categoría de edad, en clasificación general donde cada nadador va sumando puntos y Los Pinguinos fuimos campeones en Sub 12 y subcampeones en Sub 15 y Sub 18. Y 3º puesto en la clasificación general. En categoría mayores quedamos 12º, pero lo importantes es que los nadadores pudieron mostrar sus virtudes y competir, varios chicos estuvieron en los Juegos Evita recientemente y pudieron destacarse. Estos torneos favorece a la continuidad deportiva buscando mejorar su nivel y estamos felices por el apoyo de la familias de los atletas. Conseguimos apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Transporte y la Secretaría de Deportes para quedar en el podio entre 40 equipos mostrando el potencial de los jujeños", selló.