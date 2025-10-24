°
24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Turismo en Jujuy
La Quiaca
regional
Paritarias 2025
Copa Libertadores
regional
Deportes

Talleres ganó, gustó y goleó

En el "Plinio Zabala" se floreó ante su gente para mantenerse como puntero de su zona en el certamen afista.

GONZALO DIAZ
Viernes, 24 de octubre de 2025 00:00

Talleres ganó, gustó y goleó. Ayer se impuso ante Unión Deportiva Maimará 11 a 1 en encuentro desarrollado en el estadio "Plinio Zabala" con el control de David Serapio correspondiente al Regional Federal Amateur.

El "expreso" fue superior en todas las líneas, desde el inicio, porque a los 2 minutos Fabián Rivero salió habilitado por el medio luego de un pase preciso de Maki Salces y definió ante la salida del golero visitante para poner el 1 a 0.

Con la ventaja abrió el partido ante un rival que no se acomodó en la defensa, porque los primeros 40 minutos siempre estuvo parado en línea, adelantado, quedó mal parado y en situaciones similares llegó una "lluvia de goles".

A los 8 minutos Arroyo de cabeza aprovechó que peinaron la bocha en el primer palo y puso el segundo festejo local que hasta ese momento se presumía iba a terminar en goleada histórica para el elenco periqueño.

Cuatro minutos después, otra vez Rivero infló las mallas luego de un desborde solo por la derecha de Farías y que puso el centro preciso hacia atrás marcando el tercero, y segundo de su cuenta personal.

Tras cartón, fue Farias el que se desprendió de la marca y picó solo habilitado para marcar el cuarto gol del "expreso" luego de dejar en el camino al arquero.

Ramírez marcó el quinto a los 19, y diez minutos más tarde, a los 29, Ríos puso el sexto grito de Talleres.

Maimará no tenía respuestas, le costó horrores hilvanar jugadas colectivas, faltaron ideas, orden, pero principalmente precisión tanto para salir jugando como a la hora de marcar o intentar romper el juego local.

Con dos gritos de Coria, a los 31 y 35 minutos respectivamente, Talleres se fue al descanso ganando 8 a 0. Antes, el técnico del conjunto "albiceleste" decidió quemar las naves e introducir cinco variantes.

En el complemento, Atlético Talleres mantuvo la tesitura, buscó tener mayor tiempo la pelota, jugar con pases cortos, encontrar los espacios y a los 10 minutos Coria se anticipó a todos por el primer palo y marco el noveno gol luego de un centro desde la derecha.

Tras cartón, en un pestañeo local, Unión descontó, a los 11 minutos, Gregorio remató ajustado al primer palo después de una guapeada de Oroz y marcó el único gol visitante que fue festejado.

Sin embargo Talleres terminó redondeando la goleada con Justiniano que definió luego del centro de Rivero y justamente, el propio Rivero puso el último grito para sellar el histórico 11 a 1.

Con los tres puntos, el "expreso" se mantiene arriba con puntaje ideal, mientras que los maimareños suman hasta el momento tres puntos.

 

