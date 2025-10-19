Pasó con éxito fecha de Liga de Inclusión

Con la participación de casi 400 jóvenes y niños provenientes de distintos puntos de la provincia, se llevó a cabo en el complejo deportivo "Pajarito" Conde, ubicado en la Punta del Parque San Martín, la quinta fecha de la Liga Provincial de Inclusión, organizada y coordinada en conjunto por la Secretaría de Deportes de la Provincia y la colaboración de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El encuentro contó con la presencia de delegaciones de San Pedro, Abra Pampa, El Carmen, Perico y la capital jujeña, que participaron en disciplinas como fútbol, vóley, bochas, básquet en silla de ruedas y hockey.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial bajo la consigna "Jujuy, capital de la Inclusión", con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y física de personas con discapacidad, además de generar espacios de encuentro e integración familiar.

La subsecretaria de Desarrollo Humano de la comuna, Sandra Battistella, destacó la amplia convocatoria de la jornada, señalando que "participaron más de 400 chicos de toda la provincia", y subrayó que "estamos trabajando junto a Provincia, el Concejo Deliberante y todos los equipos de deportes, con profesores comprometidos que acompañan donde se los necesite".

Por su parte, Mariel Sadir, directora de Inclusión y Deportes, remarcó que "la gran participación se debe al trabajo articulado con Provincia, a través de la profesora Aldana Noceda". Agregó además, "estamos felices no solo por la cantidad de jóvenes que participan, sino también por los colegas y profesores que pusieron su granito de arena para concretar esta jornada deportiva, con disciplinas como fútbol, vóley, bochas, básquet en silla de ruedas y hockey".

Asimismo, destacó que "durante todo el año se trabajó intensamente en cooperación entre el Gobierno y el Municipio, y ahora se ven los frutos".