°
19 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
LIGA PROFESIONAL
regional
PRIMERA NACIONAL
Mundial Sub 20
Taekwondo ITF
deporte adaptado
Inflación 2025
Incendios en Jujuy
Expo Jujuy Emprende
Elecciones 2025
LIGA PROFESIONAL
regional
PRIMERA NACIONAL
Mundial Sub 20
Taekwondo ITF
deporte adaptado
Inflación 2025
Incendios en Jujuy
Expo Jujuy Emprende

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
DEPORTE ADAPTADO

Pasó con éxito fecha de Liga de Inclusión

Participaron 400 deportistas de toda la provincia.

Domingo, 19 de octubre de 2025 03:53
EXITOSA | FUE LA JORNADA DEL DEPORTE INCLUSIVO.

Con la participación de casi 400 jóvenes y niños provenientes de distintos puntos de la provincia, se llevó a cabo en el complejo deportivo "Pajarito" Conde, ubicado en la Punta del Parque San Martín, la quinta fecha de la Liga Provincial de Inclusión, organizada y coordinada en conjunto por la Secretaría de Deportes de la Provincia y la colaboración de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El encuentro contó con la presencia de delegaciones de San Pedro, Abra Pampa, El Carmen, Perico y la capital jujeña, que participaron en disciplinas como fútbol, vóley, bochas, básquet en silla de ruedas y hockey.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial bajo la consigna "Jujuy, capital de la Inclusión", con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y física de personas con discapacidad, además de generar espacios de encuentro e integración familiar.

La subsecretaria de Desarrollo Humano de la comuna, Sandra Battistella, destacó la amplia convocatoria de la jornada, señalando que "participaron más de 400 chicos de toda la provincia", y subrayó que "estamos trabajando junto a Provincia, el Concejo Deliberante y todos los equipos de deportes, con profesores comprometidos que acompañan donde se los necesite".

Por su parte, Mariel Sadir, directora de Inclusión y Deportes, remarcó que "la gran participación se debe al trabajo articulado con Provincia, a través de la profesora Aldana Noceda". Agregó además, "estamos felices no solo por la cantidad de jóvenes que participan, sino también por los colegas y profesores que pusieron su granito de arena para concretar esta jornada deportiva, con disciplinas como fútbol, vóley, bochas, básquet en silla de ruedas y hockey".

Asimismo, destacó que "durante todo el año se trabajó intensamente en cooperación entre el Gobierno y el Municipio, y ahora se ven los frutos".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD