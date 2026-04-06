Nuevo en el tráiler final de “El diablo viste a la moda 2″

El regreso de Miranda Priestly a la pantalla grande se acerca. 20th Century Studios publicó el tráiler final de El diablo viste a la moda 2, la secuela de la película de 2006 que recaudó más de 326 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en un fenómeno cultural de su generación.

El film llegará a las salas de América Latina el 30 de abril de 2026 y el avance confirma el regreso del elenco principal.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus roles de Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily y Nigel, respectivamente, bajo la dirección de David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, los mismos responsables del largometraje original.

A ellos se suman nuevas incorporaciones al reparto: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y B.J. Novak.

La trama sitúa a Miranda enfrentando la decadencia del periodismo impreso mientras intenta mantener a flote la revista Runway.

En ese contexto, deberá medirse con el personaje de Blunt, su exasistente convertida en ejecutiva de un grupo de lujo que maneja el dinero publicitario que Priestly necesita con urgencia.

Por su parte, el tráiler muestra a Andy, el personaje de Hathaway, dispuesta a exponer a su antigua jefa.

Una canción original y la aparición de Lady Gaga

El tráiler incluye el estreno de “Runway”, una canción original con ritmo de danza compuesta por Lady Gaga y la rapera Doechii especialmente para la película.

La colaboración no es casual: en una entrevista con British Vogue, Gaga había expresado su admiración por la artista.

“No es frecuente ver a alguien debutar con una pluma que se siente inmediatamente legendaria. Eso es Doechii para mí“, declaró. “El poder en sus palabras, su vulnerabilidad, la forma en que rima con esa mezcla salvaje de audacia y precisión emocional, me llegó al alma”.

Lady Gaga también tendrá una aparición en El diablo viste a la moda 2. Según informó Variety, la artista rodó sus escenas durante su gira Mayhem Ball Tour el año pasado.

Se trata de su primera aparición relevante en cine desde Joker: Folie à Deux y un cameo en la serie de Netflix Merlina.

En tanto, Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, el novio de Andy en la primera película, no fue convocado para la secuela.

El actor confirmó a medios que no recibirá continuación su personaje. “Todos somos fans de la película, estemos o no en ella. Obviamente fue una decepción no recibir el llamado, pero también entiendo que hay cierto rechazo hacia el personaje de Nate, así que eso podría tener algo que ver. Pero creo que eso deja espacio para un spin-off”, declaró.