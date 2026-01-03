Julián Alvarez presentó a Amadeo, su primer hijo

Nació este viernes Amadeo, el hijo de Julián Alvarez y María Emilia Ferrero, y el delantero de la Selección Argentina lo anunció con una tierna foto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Superó los 100 mil "me gusta" y 3000 comentarios en la primera hora.

"𝒜𝓂𝒶𝒹𝑒𝑜 ✨", escribió Alvarez para acompañar la imagen que muestra la mano izquierda del bebé recién nacido emulando el festejo del ex River, quien suele celebrar los goles haciendo el gesto del Hombre Araña. Y se ve dos manos adultas, que se intuye que son dos sus padres, agarrando sus pequeos dedos.

Uno de los primeros comentarios a esa publicación fue la de Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: "Felicitaciones para los dos y muchas bendiciones para ese hermoso bebé. Bienvenido, Amadeo!". También llegó el mensaje de Nahuel Molina y Giuliano Simeone, sus compañeros en el Atlético Madrid. "Felicitacionessss a los dos!!! Vamos Amadeo!", escribió el hijo del Cholo.

Álvarez había anunciado el pasado 27 de septiembre que su hijo se llamaría Amadeo, como Amadeo Carrizo y Ángel Amadeo Labruna, dos de los máximos ídolos en la historia de River. Y la cuenta oficial del Millonario, justamente, fue otra de las que felicitó al futbolista y a su pareja: "Bienvenido Amadeo, un riverplatense más".