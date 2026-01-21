El Día Internacional del Abrazo se celebra cada 21 de enero y se trata de un evento creado por Kevin Zaborney, un estadounidense que estaba preocupado por las pocas muestras de afecto que realizaba la gente en público, incluso, con los miembros de su familia.

Esta fecha se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Clio en Michigan y se popularizó en los Estados Unidos gracias al Calendario de eventos Chase, una publicación que presentaba todas las festividades locales del año y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de Zaborney.

Los abrazos aportan muchos beneficios para la salud tanto física como psicológica. Entre sus principales ventajas están las siguientes:

Aportan seguridad : El ser humano es muy frágil por naturaleza, sobre todo cuando somos bebés, así que una buena dosis de abrazos nos ayuda a sentirnos seguros y confiados.

: El ser humano es muy frágil por naturaleza, sobre todo cuando somos bebés, así que una buena dosis de abrazos nos ayuda a sentirnos seguros y confiados. Provoca placer : Cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan nuestro cerebro segrega dos sustancias que son la dopamina y la serotonina, ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego.

: Cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan nuestro cerebro segrega dos sustancias que son la dopamina y la serotonina, ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego. Cubre nuestras necesidades afectivas : Una persona necesita diariamente 14 abrazos para sentirse plenamente querido. Las personas que no muestran afecto sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel y no es más que la necesidad de contacto humano.

: Una persona necesita diariamente 14 abrazos para sentirse plenamente querido. Las personas que no muestran afecto sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel y no es más que la necesidad de contacto humano. Permiten funcionar de mejor manera : Cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día.

: Cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día. La mejor cura contra la timidez : Permite a las personas tímidas entrar en confianza, ser más abiertos, espontáneos y seguros de sí mismos.

: Permite a las personas tímidas entrar en confianza, ser más abiertos, espontáneos y seguros de sí mismos. Disminuye la presión arterial: Las personas que no tienen mucho contacto físico poseen una frecuencia cardiaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos de manera frecuente.

Solo hay una manera de celebrar el Día Internacional del Abrazo y es regalando abrazos, empezando por tus seres queridos, tus amigos e incluso tus conocidos.Asegurate de que la persona lo tolere, puedes preguntar antes de darlo, pero por lo general, un abrazo siempre es bien recibido, siempre que sea sincero.Las palabras también abrazan así que si no puedes abrazar físicamente a alguien por encontrarse lejos, en otra ciudad o en otro país, envía un mensaje de cariño.