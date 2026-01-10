Con un mensaje cargado de emoción y sinceridad, Britney Spears compartió en redes sociales detalles íntimos sobre su proceso personal y confirmó su regreso a los escenarios. En el posteo, la cantante explicó los motivos detrás de su decisión de no volver a presentarse en un país en espeífico y adelantó dónde imagina su vuelta a la música en vivo.

Durante más de 13 años, Britney Spears estuvo bajo una tutela legal a cargo de su padre, Jamie Spears, que le otorgaba control sobre decisiones clave de su vida personal, financiera y profesional. El régimen, establecido en 2008, fue duramente cuestionado por la cantante y por sus seguidores, quienes denunciaron abusos y falta de autonomía. Tras una extensa batalla judicial y una fuerte exposición pública, la tutela fue finalmente levantada en noviembre de 2021.

En estos años, la cantante se enfocó principalmente en su vida personal y bienestar, alejándose de los escenarios y de la industria musical tradicional. Con frecuencia utiliza sus redes sociales para expresarse libremente, compartir reflexiones, bailes, momentos cotidianos y relatar cómo transitó el período bajo tutela.

En 2023 publicó sus memorias, The Woman in Me, un libro que se convirtió en un fenómeno editorial y donde relató con crudeza su carrera, la tutela de su padre y el impacto emocional que tuvo en su vida. Además, resolvió asuntos legales pendientes, se divorció de Sam Asghari y priorizó el vínculo con sus hijos, con quienes intentó recomponer la relación.

Britney Spears anunció su regreso a los escenarios y reveló que no volverá a cantar en Estados Unidos

Britney Spears también reveló que planea volver a cantar junto a su hijo menor. En el mensaje, la artista también explicó por qué no se presentará nuevamente en Estados Unidos y adelantó los países donde imagina su regreso. "Este año le estoy enviando este piano a mi hijo. Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo que la gente no tiene idea. Sí, y a veces es vergonzoso… pero atravesé el fuego para salvar mi vida", comenzó el posteo.

Y siguió: "Nunca volveré a presentarme en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un banquito, con una rosa roja en el cabello, recogido en un rodete, actuando junto a mi hijo… en el Reino Unido y Australia muy pronto. ¡Él es una gran estrella y me siento muy honrada de estar en su presencia! ¡Buen viento, pequeño!", cerro.

En los últimos meses, la artista estadounidense volvió a aparecer públicamente junto a su hijo menor, en un gesto que apunta a reconstruir un vínculo familiar marcado por años de conflictos. De ese modo, logró desplazar del centro de la escena el escándalo generado por las controvertidas declaraciones de su ex pareja y padre de sus dos hijos, Kevin Federline.