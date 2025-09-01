Charly García y Sting anuncian una colaboración histórica

Charly García y Sting, dos leyendas vivientes del rock, sorprendieron al mundo de la música con un anuncio inesperado. A través de sus redes sociales compartieron un video que adelanta una colaboración conjunta.

El material comienza con la frase “Octubre 2025” y la descripción “I’m doing it my way”, lo que despertó la expectativa del estreno del proyecto. Según trascendió, el tema se lanzará en vinilo el próximo 3 de octubre, una fecha cargada de simbolismo, ya que coincide con la celebración del Día del Rock Nacional en Argentina

Miles de fanáticos reaccionaron con sorpresa y entusiasmo, celebrando el encuentro de dos íconos de la música internacional. Aunque no se revelaron más detalles, la publicación ya promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.