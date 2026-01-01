El Gobierno provincial reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema de seguridad y detención

Ante el fallecimiento de una persona que se encontraba detenida en una dependencia policial de barrio El Chingo, hecho que se encuentra bajo investigación judicial a cargo del Ministerio Público de la Acusación, con las actuaciones correspondientes en pleno desarrollo el ministerio de Seguridad informó que desde el primer momento puso a disposición de la Justicia todos los recursos necesarios, garantizando la intervención inmediata de los organismos competentes y el resguardo de las actuaciones, en el marco de un proceso que permitirá esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

El Estado provincial sostiene con firmeza que la vida y la integridad de las personas bajo custodia constituyen una responsabilidad indelegable, y que cualquier situación que se aparte de los protocolos establecidos será abordada con absoluta seriedad, responsabilidad y transparencia.

En este contexto, resulta importante destacar que la Provincia viene desarrollando una política sostenida de fortalecimiento del sistema penitenciario, con inversiones en infraestructura, ampliación de unidades carcelarias y mejora de las condiciones de alojamiento.

"Con la inversión que hicimos en el Centro de Detención de Chalicán logramos practicamente vaciar las comisarias de detenidos" indicó el titular de la cartera, el ministro Juan Manuel Pulleiro.

Estas acciones permitieron reducir de manera significativa la cantidad de personas detenidas en comisarías, priorizando su traslado a espacios adecuados para el cumplimiento de las medidas judiciales.

Dichas políticas forman parte de una estrategia integral orientada a prevenir situaciones de riesgo, optimizar los dispositivos de seguridad y garantizar el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos de detención, conforme a los estándares nacionales e internacionales.

El Gobierno provincial continuará profundizando estas líneas de trabajo, revisando y fortaleciendo los protocolos de actuación y colaborando plenamente con la Justicia, convencido de que la responsabilidad institucional y la mejora continua son pilares centrales de la gestión pública.