Jujuy dio la bienvenida a la primera bebé del 2026 a los dos minutos de la medianoche

El 2026 comenzó con una noticia llena de alegría en el Hospital Materno Infantil de Jujuy, donde a las 00:02 nació la primera bebé de la provincia. La pequeña llegó al mundo en perfectas condiciones, con un peso de más de 3.700 gramos. Según informaron desde el centro de salud, el parto se desarrolló sin complicaciones y tanto la recién nacida como su mamá se encuentran en buen estado de salud, recibiendo los cuidados correspondientes.

A nivel nacional, el título de la primera bebé del país lo obtuvo Juana Delfina Salinas, quien nació exactamente a la medianoche en el Hospital Lagomaggiore de Mendoza. La niña, con 3.290 gramos, es la primera hija de Iara Salinas y Nahuel Chupitea, vecinos de Las Heras. Tanto ella como su madre se reportan en buen estado.

La actividad en las maternidades fue intensa durante la madrugada:

En Tucumán , a las 00:02 nació Helena Giselle (3,860 kg) en el Instituto de Maternidad, y a las 00:08 llegó Noah Alejandro por cesárea.

En Salta , la primera en nacer fue Hannah a la 01:35 en el Hospital Público Materno Infantil, con 3,210 kilogramos.

En San Juan , Natalia Morales (2.700 gramos) nació a las 02:28 en el Hospital Rawson.

En la provincia de Buenos Aires , Octavio fue el primer bebé en Pergamino, a las 03:04 en el Hospital San José.

En La Plata, el primer nacimiento fue a las 04:24 en el Hospital San Roque de Gonnet, donde vino al mundo Benicio Felipe (3.750 gramos).

En todos los casos reportados, los partos se desarrollaron con normalidad y tanto los recién nacidos como sus madres se encuentran en buen estado de salud, dando inicio al nuevo año con historias de vida y esperanza en hospitales públicos de todo el país.