Jujuy alcanzó un nuevo récord en donación de órganos

El Ministerio de Salud de Jujuy informó a la comunidad que en las últimas horas se realizaron dos nuevos operativos de ablación en hospitales Pablo Soria y San Roque de la capital provincial.

De este modo, con un total de 81 procedimientos en 2025 efectuados tanto en el sector público como en el ámbito privado, la provincia supera su registro de 2024 cuando se concretaron 80 procesos de ablación.

Cada uno de los operativos de procuración de órganos y tejidos abre numerosas posibilidades de recuperación para las personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y se encuentran en lista de espera para un trasplante tanto en Jujuy como a nivel nacional, ya que la coordinación se ejecuta con protocolos y estándares que permiten la respuesta sanitaria con alcance federal.

La sensibilización de la comunidad, clave para el avance sostenido de la donación de órganos en Jujuy.

Importante

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY) en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 14 horas o comunicarse al 4221228.