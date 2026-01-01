30°
1 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Casa del jubilado
Casa del jubilado
Casa del jubilado
Parque Botánico
China
Año Nuevo
transporte urbano
El papa León XIV
El tiempo en Jujuy
Hospital Materno Infantil
Casa del jubilado
Casa del jubilado
Casa del jubilado
Parque Botánico
China
Año Nuevo
transporte urbano
El papa León XIV
El tiempo en Jujuy
Hospital Materno Infantil

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tiempo en Jujuy

Comienzo de año con alerta amarilla por tormentas

Se esperan chaparrones y tormentas fuertes para la tarde y noche.

Jueves, 01 de enero de 2026 08:36

En el primer día del año el Servicio Meteorológico Nacional emtió una alerta amarilla por tormentas fuertes para las zonas de Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya, El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

En la capital la temperatura mínima fue de 20 °C, mientras que la máxima llegará a los 29 °C.

Recomendaciones del SMN:

  • Evitá salir.

  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD