Comienzo de año con alerta amarilla por tormentas

En el primer día del año el Servicio Meteorológico Nacional emtió una alerta amarilla por tormentas fuertes para las zonas de Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya, El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

En la capital la temperatura mínima fue de 20 °C, mientras que la máxima llegará a los 29 °C.

Recomendaciones del SMN: