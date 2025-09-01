¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Charly García y Sting anuncian una colaboración histórica

Los músicos sorprendieron en redes sociales al anticipar un proyecto que vería la luz en octubre. El anuncio generó furor entre sus seguidores.

Lunes, 01 de septiembre de 2025 18:32

Charly García y Sting, dos leyendas vivientes del rock, sorprendieron al mundo de la música con un anuncio inesperado. A través de sus redes sociales compartieron un video que adelanta una colaboración conjunta.

El material comienza con la frase “Octubre 2025” y la descripción “I’m doing it my way”, lo que despertó la expectativa del estreno del proyecto. Según trascendió, el tema se lanzará en vinilo el próximo 3 de octubre, una fecha cargada de simbolismo, ya que coincide con la celebración del Día del Rock Nacional en Argentina

Miles de fanáticos reaccionaron con sorpresa y entusiasmo, celebrando el encuentro de dos íconos de la música internacional. Aunque no se revelaron más detalles, la publicación ya promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

