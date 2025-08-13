Corazones en sus plumas

El fotógrafo brasileño Felipe Andreucci captó un instante único: un pájaro carpintero de barras verdes (Colaptes melanochloros) con manchas naturales en forma de corazón.
Esta especie, nativa de América Latina, se distingue por su plumaje dorado oliva con puntos negros, alas moteadas, frente negra, nuca roja y garganta a cuadros. Según el Instituto Butantan, estas particulares marcas forman parte de la variación natural de sus plumas, sin intervención artificial.
inicia sesión o regístrate.
El fotógrafo brasileño Felipe Andreucci captó un instante único: un pájaro carpintero de barras verdes (Colaptes melanochloros) con manchas naturales en forma de corazón.
Esta especie, nativa de América Latina, se distingue por su plumaje dorado oliva con puntos negros, alas moteadas, frente negra, nuca roja y garganta a cuadros. Según el Instituto Butantan, estas particulares marcas forman parte de la variación natural de sus plumas, sin intervención artificial.