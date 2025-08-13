Encuentran con vida al adulto mayor que estaba desaparecido

Tras una exhaustiva búsqueda desplegada por la Unidad Regional 2, con asiento en San Pedro de Jujuy, la policía logró dar con el paradero de Teodocio López (73) que se encontraba desaparecido desde la mañana del pasado lunes. El hombre fue encontrado con vida en un camino interno de ingenio La Esperanza.

Según lo informado por la policía, López fue examinado por personal del Same, se encuentra en buen estado de salud y ya se encuentra con su familia, poniendo fin a la angustia de varios días.

La denuncia fue radicada por su hijo, quien relató que el lunes, alrededor de las 7 de la mañana, sus padres salieron de su casa ubicada en barrio La Merced con destino al puesto de salud. Aproximadamente a las 8:30, su madre regresó sola, explicando que Teodocio López se había retirado para ir al baño y no había vuelto.

Inmediatamente, la familia inició una búsqueda por todo el barrio, pero al no encontrarlo, el hijo se dirigió a la Seccional Novena donde radico la denuncia. El hijo de Teodocio López explicó a la policía que, debido a un accidente de trabajo, su padre pierde el conocimiento, por lo que nunca lo dejan salir solo. De inmediato se activó el protocolo por búsqueda de persona.