2 de Enero,  Jujuy, Argentina
Sueldos

Hoy inicia el cronograma de pagos a empleados estatales

Se extenderá hasta la jornada de mañana.

Viernes, 02 de enero de 2026 08:35

Tal como estaba anunciado hoy arrancó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de diciembre para todos los empleados de la administración pública.

Hoy percibirán sus sueldos los Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, Organismos Autárquicos, Administración Central, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Municipios.

Asimismo, mañana será el turno de Educación nivel inicial, primario, secundario y superior, Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y Funcionarios.

Cabe recordar, que el Gobierno de la Provincia anuncia que el próximo 15 de enero se percibirá la segunda cuota del bono de fin de año.

Temas de la nota

