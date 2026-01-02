Un joven perdió la vida en la Ruta Provincial 1

Un trágico siniestro vial de tránsito terminó con la vida de un joven de aproximadamente 23 años en la mañana de este jueves 1 de enero, en la Ruta Provincial N°1.

El hecho se produjo alrededor de las 07:40 horas, a la altura del acceso a la empresa constructora IRMI, en la localidad de Río Blanco, departamento de Palpalá.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el joven conducía una motocicleta Honda Wave de color negro. Por razones que se intentan establecer, el conductor habría perdido el control del vehículo, derrapando y colisionando de manera violenta contra un poste de la divisoria de carril.

Ante el llamado de testigos, acudieron al lugar personal policial y equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Sin embargo, al arribar solo pudieron constatar el fallecimiento del motociclista, quien sufrió lesiones de extrema gravedad.

De manera inmediata, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Hospital W. Gallardo para los trámites correspondientes y la esperada identificación fehaciente, ya que al momento del reporte oficial solo se manejaba su edad aproximada y sexo.