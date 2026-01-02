Comparsas tilcareñas chayaron sus mojones

A su manera, las comparsas y agrupaciones de Tilcara, al igual que las de Maimará, ayer también chayaron sus mojones desde la tarde y hasta el anochecer, a pesar del fresco atardecer que se impuso luego de que el sol se ocultara detrás de los cerros después de regalar una jornada soleada e inolvidable de inicio del Año Nuevo.

La costumbre que mantienen las instituciones carnestolendas de la villa turística no es masiva, pero posee gran valor porque son los simpatizantes del pueblo quienes se congregan para cumplir con la tradición. La ausencia de visitantes hace que el ritual sea más sentido y manifestado con sentimiento y defensa de la identidad cultural.

POPULAR/ LOS CAPRICHOSOS PRESENTES CADA INICIO DE AÑO.

Después de las 16 los directivos y simpatizantes comenzaron a reunirse en los diferentes mojones ubicados a orillas del pueblo, algunos cerca de la ruta nacional 9, otros a orillas del arroyo Huasamayo o en proximidades del río Grande, desde donde se observan hermosos paisajes que caracterizan a Tilcara como uno de los destinos más visitados de Jujuy.

La costumbre entre ellos difiere, muchos chayan el mojón propiamente dicho, otros en cambio chayan a la Pachamama al pie del mojón, pero ambas expresiones son válidas y cada uno las realiza con sinceridad y mucho respeto. Lo importante es cumplir cada inicio de año pidiendo lo mejor y también por el próximo carnaval que se acerca, el cual será desenterrado el 14 de febrero.

TRADICIÓN/ LOS POCOS PERO LOCOS AGRADECIERON ANTE SU MOJÓN.

En la ceremonia no falta el vino ni la cerveza, tampoco la saratoga (típico trago carnestolendo), para convidar a los asistentes y a la Pachamama, y siempre hay un preparado que se destaca, puede ser un jugo con frutas con bebidas alcohólicas que comúnmente se denomina "vacuna".

Tampoco falta el talco, el papel picado y la serpentina para alegrar la celebración que como se dijo más adelante se extendió hasta el anochecer, mientras los simpatizantes se fueron renovando. Sucede que después de chayar en un mojón se van al otro para saludar a las amistades y a la vez acompañarlas en la comparsa de sus amores.

PRESIDENTA/ NOELIA MONTOYA EN LOS VIEJOS CHOCLOS.

Muchos pre carnavaleros (entre padrinos, ahijados, compadres y comadres) después de festejar en el baile de la noche del 31 realizado por la unión de comparsas, se tomaron un descanso reparador y se reencontraron en los mojones para continuar festejando lo más que pudieron, y esperar la llegada del diablo carnestolendo durante el Enero Tilcareño.

Los caprichosos, Los Gosairas, La Diablada (de Peñalta), Pocos pero Locos, la agrupación Los Ahijaditos y la agrupación Viejos Choclos estuvieron de festejo ayer inaugurando el 2026 y comenzando a prepararse para las celebraciones que se vienen durante este mes. Todas esas festividades serán para anticipar el carnaval.

AHIJADOS/ MATÍAS CALISAYA Y DANIEL AVALOS, DIRECTIVOS

Después de cumplir con la tradición en los mojones, los pre carnavaleros se desplazaron por las calles del pueblo agradecidos y felices por haber sido protagonistas de la tradicional Chaya de mojones que en Tilcara se realiza desde un tiempo atrás y cada año que pasa, convoca a más simpatizantes de cada institución carnestolenda del pueblo.

ALEGRÍA/ SIMPATIZANTES DE LOS VIEJOS CHOCLOS.

Los comparseros ahora se predisponen a celebrar las festividades previstas en el Enero Tilcareño, desde el 15 con el Jueves de entenados; el 22 con el Jueves de padrinos; el 29 será el Jueves de ahijados; el 5 de febrero el Jueves de compadres: y el 12/2 el Jueves de comadres.