Nueva jornada con alerta en toda la provincia

Segunda jornada de este nuevo año y de a poco se comienza a ver movimiento en las calles. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo parcialmente nublado durante la mañana y a partir de la tarde y noche rige alerta por tormentas fuertes en toda la provincia con probabilidades del 70% según lo anunciado por el organismo nacional.

Se espera para hoy una temperatura máxima de 29 grados en San Salvador de Jujuy.

En la zona de Perico la máxima hoy será de 31 grados, también rige alerta al igual que estas últimas dos jornadas donde igualmente no llovió nada.

En San Pedro y Libertador la temperatura máxima llegaría a los 34 grados y la tormenta llegaría a la noche.

En Humahuaca hay 70% de probabilidades de tormentas que llegaría a partir de las 14 hasta pasadas las 17 y la temperatura máxima seria de 19 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca será una jornada con cielo parcialmente nublado durante casi todo el día y la tormentas llegaría a partir de las 14. La temperatura máxima será de alrededor de los 16 grados.

Y en Susques amaneció con 4 grados y para hoy se espera una temperatura máxima de 19 grados y las precipitaciones serian por la noche.

Alerta amarilla por tormentas fuertes

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para los 16 departamentos que componen nuestra provincia de Jujuy y este es para la tarde y la noche de hoy.

Se espera que el área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Se recomienda:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.