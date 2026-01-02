Comienza el nuevo sistema de bandas cambiarias

Desde este viernes comienza a regir el nuevo esquema cambiario para el dólar. Como anunció en su momento el ministro de Economía, Luis Caputo, se mantiene el sistema de bandas con un piso y un techo. Pero ahora, esa franja ya no se regirá por una devaluación controlada del 1% mensual. El dólar seguirá el ritmo de la inflación que marca el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De esta manera, la divisa ya no se atrasará con relación al costo de vida. Esto implica que las correcciones de la cotización estarán en línea directa con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo tanto, en la medida en que la inflación sea mayor al 1%, la devaluación del peso será más importante.

Con este sistema, la banda cambiaria tendrá un techo más alto y, así, el Gobierno espera poder ampliar el volumen de reservas en el Banco Central de la República Argentina. Es un compromiso que sigue pendiente del acuerdo de facilidades extendidas firmado en su momento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un nuevo esquema en las bandas para poder acumular reservas

La primera consecuencia de este nuevo sistema es que la banda cambiaria tendrá una brecha mayor entre el piso y el techo. Ya no será un cambio de sólo el 1% mensual. Se ajustará por la inflación que mide el INDEC. El cálculo del techo de la banda se hará con un desfasaje de dos meses.

Es decir, este primer mes del año nuevo se aplicará una corrección del 2,5%, que se corresponde con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre de 2025. Es decir, en este mes, la banda cambiaria tendrá un techo que subirá 150% con relación al esquema anterior. Esto tiene un propósito muy claro para el Gobierno: salir a comprar dólares para incrementar el volumen de sus reservas.

El Banco Central podrá entrar al mercado cambiario sin necesidad de hacerlo para controlar en caso de perforar el techo o el piso de la banda. Como se amplía la brecha entre estos dos límites, el BCRA podrá comprar un 5% de las operaciones diarias. En la actualidad, representa unos 400 millones de dólares. Si la macroeconomía se mantiene sin sobresaltos, la compra de dólares no debería generar ningún efecto en la inflación, ya que al ampliarse el techo de la banda (y la distancia con el piso) el Gobierno tiene un margen mayor para moverse sin comprometer el esquema cambiario.

Reservas del Banco Central y el compromiso con el FMI

El Gobierno necesita incrementar su nivel de reservas en dólares en el Banco Central. Es parte de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el programa de facilidades extendidas. El ministro Luis Caputo explicó en una entrevista por A24 que no se pudo cumplir con esta meta, en gran parte, porque se debieron usar muchos dólares para el pago de la deuda porque la Argentina no tiene acceso al mercado financiero internacional. Por lo tanto, muchas de las divisas que consiguió el Gobierno se debieron destinar a esos pagos y no para aumentar el volumen de reservas.

La nueva estrategia se apoya en varios elementos que el Gobierno juzga a su favor. Primero, haber ordenado la macroeconomía, con un superávit fiscal y con una baja muy pronunciada de la inflación en el país. Con esos dos datos, el Gobierno espera que podrá comprar dólares que irán a aumentar las reservas y no para el pago de la deuda.

Con esa previsión de comprar hasta el 5% del volumen diario, el cálculo en el Ministerio de Economía es que se puedan sumar 10.000 millones de dólares en todo 2026. Sólo con el cambio de la norma para la banda cambiaria.

El dólar ya no se atrasará con relación a la inflación

El hecho de dejar de lado el 1% de devaluación controlada, libera al dólar para que siga el ritmo de la inflación, aun con una "demora" de dos meses. En un año, primer día hábil de enero del 2025 al 2026, el dólar oficial subió un 43% (estaba en $1.034 y ahora en 1.480 pesos en el Banco Nación). Casi 10 puntos arriba de la inflación anual - cuando se conozca el IPC de diciembre de 2025).

En 2025, punta a punta, el dólar le ganó a la inflación y por lo tanto, hizo perder poder adquisitivo al peso. Con el ajuste de las bandas por inflación, el dólar no quedará "pisado" como advirtieron economistas hasta mitad del año pasado.

El otro punto a observar será, justamente, la marcha de la inflación. El presidente Javier Milei dice que para la segunda mitad del año este tema desaparecerá de las preocupaciones constantes de los argentinos. Ahora, lo que sucede es que la inflación que mueve la banda cambiaria está por encima del 2% (2,5% en noviembre es el último dato conocido). Esto le da un margen mucho mayor al Banco Central para moverse en el mercado cambiario sin que eso repercuta en distorsiones con el precio de la divisa. En la medida que la inflación baje - como espera el Gobierno - la banda cambiaria no se incrementará tanto, pero con ese dato positivo para el país, las cuentas se ordenarán aún más.

Si todo sucede como espera el Gobierno, los dólares en el Banco Central irán en aumento. Eso sí, el peso ya no volverá a recuperarse con relación al dólar.