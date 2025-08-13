¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Tendencias

Corazones en sus plumas

Un pajaro carpintero con manchas en forma de corazón en su plumaje se llevó el cariño de todo el mundo.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 14:26

El fotógrafo brasileño Felipe Andreucci captó un instante único: un pájaro carpintero de barras verdes (Colaptes melanochloros) con manchas naturales en forma de corazón.

Esta especie, nativa de América Latina, se distingue por su plumaje dorado oliva con puntos negros, alas moteadas, frente negra, nuca roja y garganta a cuadros. Según el Instituto Butantan, estas particulares marcas forman parte de la variación natural de sus plumas, sin intervención artificial.

