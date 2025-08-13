Maria Becerra suma otra fecha en el Monumental y rompe varios récords

Después de agotar en apenas 3 horas las 85.000 entradas para su show 360° del 12 de diciembre, Maria Becerra confirma una nueva fecha en el Estadio River Plate, el 13 de dicimienbre . Con este anuncio, sigue rompiendo récords y se convierte en la primera mujer argentina en realizar cuatro conciertos en el Monumental , sumando este nuevo hito a sus dos shows completamente agotados de 2024 y al inminente recital de fin de año.

Después de agotar en apenas 3 horas las 85.000 entradas para su show 360° del 12 de diciembre, Maria Becerra confirma una nueva fecha en el Estadio River Plate, el 13 de dicimienbre. Con este anuncio, sigue rompiendo récords y se convierte en la primera mujer argentina en realizar cuatro conciertos en el Monumental, sumando este nuevo hito a sus dos shows completamente agotados de 2024 y al inminente recital de fin de año.

El regreso de María a los escenarios es uno de los eventos más esperados de la música en vivo, y lo hará con una propuesta inédita: el primer show en formato 360° en la historia del Monumental. Una puesta escénica diseñada para que cada rincón del estadio viva una experiencia inmersiva, con el escenario ubicado en el centro y una producción de nivel internacional.

Este regreso también marcará el comienzo de una nueva etapa artística: el lanzamiento de su próximo album en el que María presentará a sus distintos alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys. Cada personaje representa un costado emocional y creativo distinto, y estará presente tanto en las canciones como en la estética de los shows.

Cada nuevo anuncio confirma el momento arrollador que atraviesa la artista: en el último año, Maria agotó estadios, encabezó festivales, conquistó rankings globales y se consolidó como un ícono de la música latina. Su magnetismo en vivo, su conexión con el público y una seguidilla de éxitos que no dejan de sonar la han posicionado como la voz de una generación.

Las entradas para esta nueva fecha estarán disponibles exclusivamente a través de All Access desde el jueves 14 de agosto a las 13:00 horas.