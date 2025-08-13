¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Maria Becerra suma otra fecha en el Monumental y rompe varios récords

La cantante fue la primera mujer argentina en tocar en River, cuando realizó dos funciones con entradas agotadas en tiempo récord. Será el cuarto River de su carrera y el segundo show 360° en el estadio más grande del país.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 14:19

Después de agotar en apenas 3 horas las 85.000 entradas para su show 360° del 12 de diciembre, Maria Becerra confirma una nueva fecha en el Estadio River Plate, el 13 de dicimienbre. Con este anuncio, sigue rompiendo récords y se convierte en la primera mujer argentina en realizar cuatro conciertos en el Monumental, sumando este nuevo hito a sus dos shows completamente agotados de 2024 y al inminente recital de fin de año.

El regreso de María a los escenarios es uno de los eventos más esperados de la música en vivo, y lo hará con una propuesta inédita: el primer show en formato 360° en la historia del Monumental. Una puesta escénica diseñada para que cada rincón del estadio viva una experiencia inmersiva, con el escenario ubicado en el centro y una producción de nivel internacional.

Este regreso también marcará el comienzo de una nueva etapa artística: el lanzamiento de su próximo album en el que María presentará a sus distintos alter egos: ShaninaJoJoMaite y Gladys. Cada personaje representa un costado emocional y creativo distinto, y estará presente tanto en las canciones como en la estética de los shows.

Cada nuevo anuncio confirma el momento arrollador que atraviesa la artista: en el último año, Maria agotó estadios, encabezó festivales, conquistó rankings globales y se consolidó como un ícono de la música latina. Su magnetismo en vivo, su conexión con el público y una seguidilla de éxitos que no dejan de sonar la han posicionado como la voz de una generación.

Las entradas para esta nueva fecha estarán disponibles exclusivamente a través de All Access desde el jueves 14 de agosto a las 13:00 horas.

 

Temas de la nota

