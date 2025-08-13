¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

El abogado de Cristian Graf afirmó que "no tenía ninguna relación" con Diego Fernández Lima

"No puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación", dijo el letrado Martín Díaz.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 13:24

El abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, señaló que su cliente "no tenía relación" con la víctima.

El abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, señaló que su cliente "no tenía relación" con la víctima.

"No puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación", afirmó el letrado Martín Díaz.

En declaraciones a la prensa, Díaz resaltó que el cuerpo del adolescente estuvo enterrado durante 41 años, cuyos restos óseos fueron hallados en "la medianera en el límite de dos propiedades, una de ellas de la familia de mi cliente".

"No nos consta que haya algún tipo de amistad", añadió, y destacó: "Cristian Graf no tenía relación ni vínculo".

De acuerdo al testimonio del defensor del hombre de 58 años, Graf y Fernández Lima concurrían a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 al igual que "350 chicos".

El fiscal Martín López Perrando solicitó que Graf sea citado a declaración indagatoria por los delitos de "encubrimiento agravado" "supresión de evidencia".

