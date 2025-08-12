Hugo Soria es optimista de cara a la recta final

Cambio de chip en Gimnasia y Esgrima. El plantel entrenó ayer en "Papel NOA" ya pensando en el duelo del domingo ante Chaco For Ever desde las 16 en el "23 de Agosto" con el arbitraje de Joaquín Gil.

Pero el "lobo" sigue masticando bronca después del empate en Santiago del Estero que se fue con "la sensación que se va todo el plantel, queríamos llevarnos los tres puntos, fue un empate que nos pegó un poco, la verdad que veníamos con la ilusión de llevarnos los tres puntos y seguir arriba, pero la categoría está muy dura todos se pelean por algo y hay que seguir nomás trabajando", contó Hugo Soria.

El volante central "albiceleste" dijo que "nosotros entrenamos en la semana pensando en cómo iba a darse el partido, sabíamos que se iban a meter atrás y nosotros salir rápido para poder hacerle daño y en el primer tiempo lo hicimos bastante, pero se encontraron con el gol al finalizar la primera parte y nos chocó un poco pero entramos al vestuario, dijimos que teníamos que salir a buscarlo, lo hicimos, se notó que fuimos un poco más que ellos pero nos vamos con un sabor amargo por el empate", puntualizó.

El jugador nacido en Uruguay durante algunos pasajes de la primera parte se mostró disconforme con el juego que estaban mostrando "vi que algunos compañeros estaban medio cansados, siempre ejercen una presión muy buena, que nos da resultado, y por momentos no la estábamos haciendo, me enojé y comencé a gritar un poco para ver si podíamos despertar, pero tenemos que seguir trabajando", remarcó.

Soria es optimista, "entramos en la recta final, está todo muy parejo, nosotros tenemos mucha confianza en el equipo que tenemos, no es fácil estar puntero gran parte del campeonato y de ahora en más será mucho más complicado, aquí no porque vayas primero vas a pasar por encima al resto, todos se juegan por algo, ellos tienen chances de pelear por un lugar en el Reducido y nosotros queremos seguir arriba", opinó.

El volante central, de buena temporada en Gimnasia, se refirió a los acertados cambios que introdujo el entrenador "en el segundo tiempo entramos con otra mentalidad, Matías Módolo hizo dos cambios y nos dieron aire, movilidad, eso nos hace crecer como equipo, vamos a seguir luchando para seguir arriba".

Consultado sobre como toman que haya relegado la punta, hoy en manos de Gimnasia de Mendoza, Hugo Soria se mostró tranquilo "todavía quedan varias fechas, estamos ahí, prendidos, nos falta jugar con los que están peleando con nosotros arriba también, eso es positivo porque en el mano a mano debemos hacer diferencias, son equipos que salen a jugar y eso a nosotros nos gusta", declaró ante El Tribuno de Jujuy.

El plantel seguirá con los trabajos en la jornada de hoy, podría haber algunos indicios del once titular.