Miranda! se despidió de los escenarios

Miranda, cerró el año a lo grande. Este sábado 20 de diciembre, la banda pop se presentó en el estadio de Ferro en lo que fue su último show de 2025, una noche especial que incluyó un anuncio inesperado por parte de Ale Sergi y un momento de profunda emoción para Juliana Gattas.

Con el estadio colmado, el cantante se tomó unos minutos para confirmar que el grupo se tomará un descanso de los escenarios durante el próximo año. “Es una noche especial. Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días”, expresó, luego de pedir un fuerte aplauso para los músicos que los acompañan.

Lejos de sonar a despedida definitiva, Sergi aclaró que la pausa será para enfocarse de lleno en el proceso creativo. “Vamos a hacer eso. Los vamos a extrañar de corazón, muchísimo. Pero nos vamos con alegría de saber que gracias a ustedes hemos permanecido acá arriba durante muchísimo tiempo”, agregó, despertando una ovación inmediata del público.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando el cantante recordó los comienzos de Miranda! y el vínculo que lo une a Juliana Gattas. “Empezamos tocando con un grupo de amigos. Nos conocimos con Juliana una tarde, dijimos ‘hagamos un grupo’ y mirá dónde terminamos”, dijo, mientras su compañera no pudo contener las lágrimas.

Para cerrar, Ale Sergi agradeció el apoyo incondicional de los fans y puso en palabras la sorpresa que aún hoy le genera el recorrido de la banda. “Era una fantasía para nosotros ver los estadios llenos de otros artistas y nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros. Muchísimas gracias por regalarnos esto”, concluyó.

Así se despidieron del público por un tiempo, dejando la promesa de un nuevo disco y un regreso a lo grande dentro de un año.