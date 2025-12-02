La "Princesa del Pop", cumple hoy 44 años

Britney Spears, una de las artistas más influyentes de la generación del 2000 y declarada mundialmente como la Princesa del Pop, celebra este martes su cumpleaños número 44. Su carrera, marcada por éxitos históricos, crisis personales y una batalla legal sin precedentes, sigue despertando interés en millones de fanáticos.

Desde su irrupción en la escena musical en 1998 con el himno pop “…Baby One More Time”, la cantante nacida en McComb, Misisipi, se consolidó rápidamente como una estrella global. Su talento, carisma y un catálogo plagado de hits la llevaron a convertirse en una de las artistas femeninas con mayores ventas de todos los tiempos.

Pero la fama también tuvo un costo. La presión mediática, su adicción a las drogas y la exposición constante derivaron en un colapso público a mediados de los 2000. En ese contexto, su padre, Jamie Spears, asumió una estricta tutela legal que controló durante años su patrimonio, sus decisiones médicas y su carrera.

Un movimiento global: “Free Britney”

La situación de la cantante encendió las alarmas de sus fanáticos, que iniciaron el movimiento “Free Britney”, denunciando abusos legales y explotación profesional. Tras una extensa batalla judicial y mediática -en la que la propia Spears ofreció duros testimonios-, Jamie Spears fue destituido de la tutela en septiembre de 2021. Finalmente, la Justicia puso fin al régimen en noviembre de ese mismo año, según informó la Agencia Noticias Argentinas.