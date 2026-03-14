El acusado de un homicidio sería familiar de la víctima

La familia de Alejandro Tolaba, joven asesinado a la salida de un evento carnestolendo el pasado 2 de marzo en Abra Pampa, pidió Justicia en la plaza Belgrano de la capital jujeña. Se conoció que el principal acusado del crimen sería familiar de la víctima. El hermano de Tolaba, también atacado a puñaladas, continúa internado.

"Estamos aquí para gritar y pedir Justicia por mi hijo. Me lo mataron, me lo arrebataron, era un chico tranquilo, que trabajaba en el ejército y que fue a visitarme porque estaba de vacaciones", dijo Yolanda Reyes, madre de la víctima, a El Tribuno de Jujuy.

La mujer recordó que "ese día era el último que iba a estar conmigo, me dijo 'mamita me voy a bailar y mañana ya viajo porque me tengo que ir a trabajar' y fue así, ya no volvió nunca más".

Al ser consultada sobre el principal acusado del crimen, identificado como Ricardo Dionisio, expresó que "es un conocido, pariente lejano mío, pero nunca tuvimos un buen contacto con él. Con la madre si, nos mandábamos mensajes, pero después que pasó esto se desconectó y no me mandó ni un mensaje, no me llamó. No teníamos vínculo con él, pero nunca me cayó bien y nunca le hablé".

"Ya no tengo lágrimas, estoy cansada de llorar en el hospital con mi hijo que esta internado. Estoy sufriendo mucho porque tengo un niño que lo deje en Abra Pampa, ya son más de diez días que estoy acá con mi hijito internado y mis nenes están allá con su papá. Es un dolor grande porque nunca los había dejado tanto tiempo", relató.

Cabe recordar que el hermano de la víctima también fue atacado a puñaladas durante el violento episodio. Sobre la salud del joven, Reyes indicó que "todavía no se sabe cuánto más va a estar internado, los médicos nos dijeron que tenemos que tener paciencia, que tenemos que esperar. Los primeros días estaba con ganas de salir, pero le sacaron el drenaje y se lo volvieron a poner porque no se sentía bien. Ahora la doctora me dijo que la semana que viene seguramente se haga otra cirugía más, así que esta muy complicada la situación".

"Confió en la Justicia y confió mucho en Dios y sé que me va ayudar en este momento, sé que el alma de mi hijo me está mirando. Trato de ser fuerte para sacar a mis hijos adelante. No voy a descansar hasta que haya Justicia y que el delincuente pague y ahí recién podré descansar y mi hijito podrá descansar en paz", concluyó Reyes.