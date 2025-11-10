Franco Colapinto le dejó un mensaje a Dua Lipa por su visita a la Bombonera en el Superclásico: “Que venga”

Boca venció 2 a 0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura y se clasificó para la Copa Libertadores 2026. En la Bombonera estuvo presente la cantante Dua Lipa, quien se sacó fotos con Juan Román Riquelme en uno de los palcos. Lo que sorprendió fue un comentario que le dejó Franco Colapinto.

“Era ganar o ganar hoy. Qué motivación que venga a alguna carrera”, escribió el piloto de Alpine, que finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil, en un posteo en la cuenta del club.

El mensaje de Dua Lipa para Boca

El Xeneize compartió en sus redes sociales el mensaje que dejó Dua Lipa tras el triunfo del conjunto de Claudio Úbeda ante el Millonario.

“Me encanta la energía, es perfecta la gente”, publicó la cuenta oficial del club de la Ribera. El mensaje estuvo acompañado por dos fotos de la cantante junto a Román. Dua Lipa posó con una camiseta de Boca con el número diez en la espalda y su nombre.