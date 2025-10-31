El origen del "Halloween"

Cada 31 de octubre miles de personas celebran el tan popular “Halloween” con disfraces que van desde lo terrorífico e incluso lo tierno o adorable. Aunque muchos la asocian con Estados Unidos, sus raíces son mucho más antiguas: provienen de los pueblos celtas y las tradiciones cristianas.

La palabra “Halloween” tiene su origen en Escocia y proviene de la expresión “All Hallow’s Eve”, que significa Víspera de Todos los Santos. Su historia se remonta al siglo XVI, aunque sus raíces son mucho más antiguas.

Halloween nació como una celebración pagana celta llamada Samhain (fin del verano), que marcaba el final de la temporada de cosechas en Irlanda y el comienzo del Año Nuevo celta. Según las creencias de esa época, durante la noche del Samhain el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus caminaran entre los humanos.

Para protegerse de los fantasmas, la gente encendía hogueras y usaba máscaras o disfraces que los confundieran. Al mismo tiempo, se rendía homenaje a los antepasados con banquetes y ofrendas en sus tumbas. Más tarde, esta festividad se fusionó con la celebración del Día de Todos los Santos y adoptó un nuevo significado.

La expansión de Halloween en el mundo

Con la llegada de los irlandeses a Estados Unidos se adoptaron también sus comidas, sus ritos, sus tradiciones. Entre ellas Halloween, que poco a poco fue transformándose en una de las festividades más populares del país del norte.

Por eso, los norteamericanos hacen una gran celebración cada 31 de octubre, en donde no solo disfrazan a sus niños, sino que además ponen adornos en sus casas, como falsas telarañas y fantasmas hechas con sábanas blancas.

Además, allí es común que se realicen desfiles multitudinarios, que hasta incluyen carrozas de gran tamaño.

Luego de que se expandiera la celebración en Estados Unidos, la internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80 gracias al cine y a las series de televisión, cuando en 1978 se estrenó Halloween, de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de terror.

Hoy, Halloween combina lo antiguo y lo moderno, lo popular y lo pagano, y cada año gana más adeptos en toda Latinoamérica.