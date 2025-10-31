Jujuy recibió el Passione Ferrari del Altiplano 2025

El recorrido por el norte argentino tuvo hoy una de sus etapas más esperadas: el paso por las Salinas Grandes en horas del mediodía y la llegada a Purmamarca durante la hora de la siesta. Los paisajes únicos del altiplano jujeño se transformaron así en el marco perfecto para una travesía que combina lujo, adrenalina y naturaleza en estado puro.

El evento convocó a Jujeños, turistas y fanáticos de Ferrari provenientes de distintos países, que recorren rutas de altura y escenarios emblemáticos de la Puna. El contraste entre el rojo intenso de los autos y el blanco infinito de las Salinas generó postales inolvidables que reflejaron la belleza del norte argentino.

El paso de la caravana generó gran expectativa entre vecinos, turistas y amantes del automovilismo, que se acercaron a las rutas para presenciar el desfile de los vehículos de alta gama en movimiento.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy destacaron que este tipo de iniciativas posicionan a la provincia como destino de experiencias internacionales, fortaleciendo la promoción turística y la visibilidad de los paisajes jujeños en el mundo.