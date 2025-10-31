Futuros Héroes celebró Halloween

El salón de eventos Futuros Héroes se transformó para celebrar Halloween, donde decenas de niños disfrutaron de juegos, un stand de donas, dulces y premios.

La propuesta fue impulsada por Estefania Mendez, dueña de Futuros Héroes, a pedido de un grupo de madres. El objetivo fue que los niños pudieran vivir la experiencia de Halloween a través de juegos y sorpresas, fomentando el compañerismo y creando un recuerdo inolvidable para los más pequeños. El lugar fue ambientado con telarañas y globos en negro y naranja, creando una atmósfera perfecta para la diversión.

El evento fue un verdadero desfile de creatividad, llenando el salón de alegría y risas. Los niños desplegaron sus increíbles disfraces, que iban desde un Stitch zombie y la Reina Roja hasta un Tun tun tun sahur, las famosas catrinas y un casa fantasma, entre muchos otros. Los pequeños no dudaron en expresar su entusiasmo, invitando a otros a sumarse con un “vengan, que es super lindo”.

La organización demandó dos semanas de trabajo y se dividió en dos grupos con cupos limitados: uno de 15 a 17:30 horas, con un promedio de 40 niños de 5 a 10 años, y otro de 18 a 20:30 horas. Esta iniciativa surge como una nueva impronta del salón para celebrar fechas especiales más allá de los cumpleaños, buscando llegar a un público más amplio.

En conversación con el Tribuno de Jujuy, Estefania Mendez comentó: “Yo lo abrí para eventos privado, y ahora nos lo estuvieron pidiendo mucho. Lo vimos como una linda propuesta y nos organizamos para dar una vuelta de rosca para que también puedan venir otros niños que no han venido a cumpleaños”. Además, agradeció a todos los que colaboraron y anunció que espera realizar un evento de similar magnitud para fin de año, así como celebrar el Día del Niño y la Primavera el próximo año.

Futuros Héroes se consolida así como un espacio familiar para recrear momentos únicos. Para no perderse las próximas actividades, invitan a seguirlos en Instagram @futuroheroes.pelotero. Se encuentran en calle Coronel Dávila 559, frente a la Plaza de los Leones, y recomiendan reservar con anticipación para los próximos eventos.