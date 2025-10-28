Comenzó la veda de pesca para los ríos de la provincia

Con el objetivo de proteger la reproducción y el recambio generacional de la fauna ictícola, la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de Jujuy dispuso la veda de pesca deportiva y recreativa en los ríos San Francisco, Lavayén y todos sus afluentes. La medida, establecida por la Resolución N.º 362/2025-SBDS, entró en vigencia el 27 de octubre de 2025 y se mantendrá hasta nuevo aviso.

Esta prohibición, que ya se aplicó en temporadas anteriores, coincide con el inicio del período reproductivo de las especies, una etapa crítica para su conservación. La veda alcanza a todos los cursos de agua comprendidos en la cuenca de los ríos mencionados.

¿Qué actividades están prohibidas?

Durante la vigencia de la medida se encuentra estrictamente prohibido:

La pesca con fines deportivos o recreativos en los tramos vedados.

La pesca comercial en cualquier arroyo, río, laguna o represa de la provincia.

El uso de métodos de pesca no selectivos o dañinos, como sustancias nocivas, explosivos, redes de arrastre o trampas.

Sanciones y excepciones

La provincia advirtió que pescar en época o lugar vedado constituye una infracción contravencional. Las multas por incumplimiento son significativas, pudiendo escalar desde el equivalente a 150 hasta 242,22 unidades de litros de combustible, dependiendo de la gravedad de la falta.

Es importante destacar que esta veda no alcanza a los diques Las Maderas, La Ciénaga y Los Alisos, cuya temporada de pesca 2025/26 fue habilitada el pasado 15 de octubre mediante una resolución específica.

Ante cualquier salida de pesca, las autoridades recomiendan verificar siempre la normativa actualizada a través de los canales oficiales, recordando que la pesca se encuentra totalmente prohibida en todas las Áreas Protegidas y Reservas Naturales de la provincia.