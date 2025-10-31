Operativo especial de transporte y tránsito por el Día de los Fieles Difuntos

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, comunicó las disposiciones que regirán durante el domingo 2 de noviembre, con motivo de las celebraciones por el Día de los Fieles Difuntos, con el objetivo de garantizar una adecuada movilidad y seguridad vial en la ciudad.

En primer lugar, se informó que el Transporte Alternativo prestará servicio con Tarifa 2, mientras que el Ascensor Urbano funcionará en su horario habitual de 07:00 a 23:00 horas. El estacionamiento tarifado no tendrá servicio durante la jornada.

Por su parte, el Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencia de día domingo, con refuerzos en las unidades que transiten por zonas cercanas a los cementerios de la ciudad.

Las líneas afectadas por refuerzos serán 6, 10, 16, 19, 27 y 34, con recorridos y paradas especiales para facilitar el acceso a los vecinos:

Líneas 6, 10, 16, 19 y 34

Ida: Cmdte. Espora, De Benedetti, O. Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio, recorrido habitual.

Regreso: Roca, 18 de Noviembre, Gurruchaga, 9 de Julio, recorrido habitual.

Paradas: 18 de Noviembre y Rivadavia; Rotonda de Gurruchaga.

Línea 27

Ida: Oscar Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio, recorrido habitual.

Regreso: Roca, 18 de Noviembre, O. Orías, recorrido habitual.

Paradas: 18 de Noviembre y Rivadavia; Oscar Orías y 9 de Julio.

En cuanto al ordenamiento del tránsito, se realizarán cortes temporales en inmediaciones del Cementerio El Rosario, en las siguientes intersecciones:

Oscar Orías y 9 de Julio.

Pellegrini y 9 de Julio.

Rivadavia y De Benedetti.

En tanto, los cementerios El Salvador, El Jardín del Castillo y El Solar contarán con presencia de personal de la Dirección de Tránsito y Transporte para garantizar la seguridad y fluidez vehicular, sin cortes de tránsito previstos.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicitó a los conductores y peatones circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y considerar los horarios especiales de transporte público durante la jornada conmemorativa.