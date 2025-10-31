Intendentes respaldaron a Kicillof tras las críticas de Cristina

Tras la explosiva carta de Cristina Kirchner responsabilizando a Axel Kicillof por la derrota del peronismo, el gobernador se reunió ayer con su tropa, hubo catarsis, se defendió el desdoblamiento de las elecciones y hubo coincidencia de que la derrota del domingo fue "una cuestión extraordinaria".

Del encuentro participaron más de 40 intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), funcionarios de la administración bonaerense y se desarrolló en La Casona, del ministerio de Desarrollo Agrario, un predio ubicado en el Parque Pereyra Iraola, en Berazategui.

Hasta ese predio fueron Julio Alak (La Plata), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Moreira (General San Martín) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros.

Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque como así también su jefa de asesores, Cristina Alvarez Rodríguez.

Durante el encuentro, los intendentes y el gobernador hicieron un balance de lo ocurrido en la elección provincial de septiembre y hubo coincidencia de que se defendieron los consejos deliberantes y la Legislatura. Mientras que relativizaron los resultados de las legislativas del domingo.

Estaba claro que la juntada buscaba darle un espaldarazo al gobernador y, por eso, se remarcó como una "necesidad imperiosa" avanzar con las leyes de presupuesto y financiamiento. Al tiempo que se transmitió la preocupación por lo que consideraron una actitud "sectaria y antidemocrática" de Javier Milei al no convocar a la provincia de Buenos Aires y a otras tres a la reunión en la Casa Rosada.

En la previa a la cumbre con los alcaldes, los mensajes cruzados por Whatsapp entre los funcionarios estuvieron todos relacionados a la carta que difundió en las primeras horas de la mañana Cristina Kirchner culpando a Kicillof por la derrota electoral que sufrió el peronismo en la provincia de Buenos Aires, al insistir con que "fue un error político desdoblar la elección".

En el documento marcó que el resto de gobernadores peronistas ganó en estas elecciones, aunque evitó señalar que en su mayoría se presentaron con otra marca, ni tampoco respondió por las derrotas que sufrió en distritos donde el PJ fue dividido por la intervención de las autoridades partidarias. Según su análisis, las elecciones provinciales funcionaron como una suerte de Paso permitiendo que se reagrupe el voto antiperonista en la elección nacional.

Desde el entorno del gobernador dejaron trascender que la carta de Cristina no causó sorpresa, porque "repite los argumentos amañados que desde ese sector se están tratando de instalar desde el domingo pasado".