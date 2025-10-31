Jujuy será sede del Regional de Clubes NOA

Más de 160 jugadoras de todo el NOA disputarán en el Suri Rugby Club, el Campeonato Regional de Clubes Sub 14 damas desde el jueves hasta el domingo 9 de noviembre que se jugará la gran final a las 17.40. El certamen organizado por la Asociación Jujeña de Hóckey Amateur y la fiscalización de la Confederación Argentina de la especialidad tendrá la participación Universitario Rugby B (Salta), Tigres Rugby Club B (Salta), Club Municipal Chilecito (La Rioja), Jujuy Hóckey, Jockey Club (Tucumán), Jockey B (Salta), Ciudad de Nieva (Jujuy) y San Martín (Tucumán).

Las chicas del seleccionado jujeño Sub 14 vienen con ritmo, ya que en septiembre le ganaron 2 a 1 a Catamarca, el anfitrión, y quedaron en tercer lugar del Campeonato Argentino D.

Además a inicios del presente mes se jugó en el Suri Rugby Club el Campeonato Regional de Clubes Sub 16. En el final las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1º Grand Bourg (Salta), 2º Villa Mitre (Tucumán), 3º Tigres Rugby Club B (Salta), 4º San Pedro Hóckey (Jujuy), 5º Jockey B (Tucumán), 6º Tucumán Rugby C (Tucumán) y 7º Santiago Lawn Tennis (Santiago del Estero). Allí también se destacaron entre otros: mejor jugadora del torneo Sofía Epstein (Grand Bourg); mejor jugadora de la final Catalina Fernández Pérez (Grand Bourg); mejor arquera Amanda Cerrizuela Santos (Tigres); goleadoras Catalina Fernández Pérez y Sofía Epstein (Grand Bourg) y los árbitros de la final fueron Nicolás Aylan, Sol Lucena y Juan Ignacio Olivera.

Por otra parte, el Torneo 2026 de la Asociación Jujeña de Hóckey está jugando las últimas fechas de la fase regular, sabiendo que en noviembre empezarán los playoff para definir a los finalistas.

Tanto en primera damas como caballeros está primero Gimnasia de Jujuy. Ambos invictos.

En Intermedia está primero Ciudad de Nieva, que ya clasificó en primer lugar a las semifinales.

En inferiores lidera Suri Rugby Club (6ta y 7ma).

Además, se disputan todos los fines de semana encuentros delas categorías infantiles (certamen que no es competitivo)