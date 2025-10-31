El viaje soñado de los estudiantes salteños de 4to año a Humahuaca

Los estudiantes de 4to año del colegio Dr. Facundo de Zuviría, de General Güemes, Salta, transformaron la expectativa por su viaje de pre-egresados y se hicieron viral. A través de su cuenta de TikTok @pre4to4ta, iniciaron una creativa cuenta regresiva ambientada con la música del carnaval, anticipando su destino, la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy.

El grupo de estudiantes salteños tiene un brillo especial, ya que entre los viajeros se encuentra Vanina Vogel, la estudiante de 16 años que es la actual Reina Provincial de los Estudiantes de Salta. La joven compartió un agasajo junto a las demás representantes del país en las instalaciones de El Tribuno de Jujuy, durante el mes de septiembre y en plena Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Los videos, que demostraron el gran compañerismo del grupo, acumularon más de 91.8 mil visitas y desataron una ola de comentarios positivos. Los usuarios de la red social no solo elogiaron la belleza natural del norte argentino, sino que también felicitaron a los chicos por la iniciativa. "Amo los viajes originales!! es bello Humahuaca chicos !! pásenla lindo", fue uno de los mensajes, mientras que otros imaginaban: "se imaginan un viaje de egresados en pleno febrero en Humahuaca sería el viaje soñado".

Hoy, 31 de octubre, la prepromoción se encuentra finalmente en la provincia, compartiendo en tiempo real a través de sus redes sociales y WhatsApp cada excursión y momento especial que están viviendo. Desde El Tribuno de Jujuy celebramos esta iniciativa que elige nuestros paisajes y nuestra cultura para crear recuerdos únicos, recordando que, como bien destacaron en las redes, no es solo el lugar, sino los amigos los que hacen que un viaje sea verdaderamente inolvidable.