31 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Horóscopo
Tren Solar de la Quebrada
La opinión
PRIMERA NACIONAL
impuestazos
Lula Da Silva
Anses
gobernador sadir
Día de los Santos y Fieles Difuntos
Salinas Grandes

Jujuy recibió el Passione Ferrari del Altiplano 2025

Este jueves la provincia de Jujuy se conviertió en escenario del Passione Ferrari del Altiplano 2025, una exclusiva experiencia automovilística que reunió a más de treinta vehículos de la legendaria marca italiana.

Viernes, 31 de octubre de 2025 16:11

El recorrido por el norte argentino tuvo hoy una de sus etapas más esperadas: el paso por las Salinas Grandes en horas del mediodía y la llegada a Purmamarca durante la hora de la siesta. Los paisajes únicos del altiplano jujeño se transformaron así en el marco perfecto para una travesía que combina lujo, adrenalina y naturaleza en estado puro.

El evento convocó a Jujeños, turistas y fanáticos de Ferrari provenientes de distintos países, que recorren rutas de altura y escenarios emblemáticos de la Puna. El contraste entre el rojo intenso de los autos y el blanco infinito de las Salinas generó postales inolvidables que reflejaron la belleza del norte argentino.

El paso de la caravana generó gran expectativa entre vecinos, turistas y amantes del automovilismo, que se acercaron a las rutas para presenciar el desfile de los vehículos de alta gama en movimiento.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy destacaron que este tipo de iniciativas posicionan a la provincia como destino de experiencias internacionales, fortaleciendo la promoción turística y la visibilidad de los paisajes jujeños en el mundo.

