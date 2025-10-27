Tan Biónica vuelve con nuevo disco después de una década

Tan Biónica anunció este lunes el lanzamiento de su disco El Regreso. A través de sus redes sociales, la banda comunicó que el estreno será el próximo 4 de noviembre.

El grupo liderado por Chano Charpentier finalmente dio la noticia que esperaban todos sus fanáticos: publicarán canciones nuevas a diez años de su último álbum, Hola mundo.

El Regreso cuenta con diez canciones inéditas e incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. La participación de Nicki ya despertó expectativa: la banda presentó el tema junto a ella en vivo y fue uno de los momentos más celebrados por los fanáticos. Ahora, la colaboración verá la luz oficialmente en el álbum.

Después de una década sin editar música, Chano, Bambi, Diega y Seby regresan con un álbum muy esperado. El anuncio lo hicieron en sus redes sociales con una apuesta audiovisual que tiene como protagonistas a los cuatro amigos además de Federico D’Elia.

“Hace diez años, ocho meses y cinco días que no sacamos un álbum nuevo”, se lo escucha decir a Bambi en el clip que compartieron en su Instagram este lunes 27 de octubre.

Mientras reflexionan sobre los miedos y lo que verdaderamente les importa, en su papel de terapeuta D’Elía les pregunta: “Ya que los tengo acá, ¿qué pasó el 4 de noviembre?“. En ese momento, Chano toma la palabra y hace el anuncio más esperado: ”No importa lo que pasó el 4 de noviembre en realidad. Importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre. Tan Biónica vuelve a sacar un disco“.

Tal como compartieron en las historias de la cuenta oficial de Instagram, en Spotify ya se pueden ver los nombres de las canciones de El Regreso, el nuevo álbum de Tan Biónica: “El alma en el camino”, “Tus cosas” ft. Airbag, “El problema del amor”, “Mi vida” ft. Andrés Calamaro, “En mi mundo”, “Mil días”, “X=4″, “Santa María”, “Boquitas Pintadas” ft. Nicki Nicole y “La invención”.

La mágica vuelta de Tan Biónica que emociona a los fans

La noticia del lanzamiento llega después de un retorno histórico de la banda a los escenarios. Fue en marzo del 2023 durante el show de Chano en el Lollapalooza Argentina que los cuatro amigos volvieron a reunirse en un escenario. “En 5 minutos va a volver Tan Biónica”, había dicho el cantante en ese momento. Luego de ese episodio siguió la gira “La última noche mágica” que los llevó a agotar estadios -tales como River, Vélez y el Arena de Buenos Aires- además de reunir a más de medio millón de personas en su gira internacional.

Pasaron 7 años desde el impasse hasta que volvieron a tocar sus canciones en vivo. En el medio de ese camino, Chano hizo su carrera solista y atravesó diferentes situaciones personales con su salud.

El año pasado, Tan Biónica había publicado un disco con las canciones en vivo que tocaron durante La última noche mágica en el Estadio River Plate el 8 de diciembre. Sin embargo, los últimos temas estrenados por la banda forman parte de Hola Mundo, el material que lanzaron en 2015. A los pocos meses, en abril de 2016, el grupo anunció que se tomaba “un impasse” por un tiempo.

La vuelta de Tan Biónica a los escenarios fue un furor a tal punto que se convirtió en la banda que más tickets vendió en Argentina. Ahora, con su nuevo álbum El Regreso, los cuatro amigos inician una nueva etapa en su carrera manteniendo viva la energía de sus clásicos y reafirmando su lugar único en la historia de la música.