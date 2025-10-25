Siniestro vial en el barrio Aeroparque B3

Según relataron los vecinos, un automóvil que circulaba por la zona impactó contra otro que se encontraba estacionado, provocando que el rodado diera varias vueltas hasta que finalmente quedó en posición normal.

Dos mujeres que viajaban a bordo del auto resultaron heridas, fueron asistidas por personal del SAME que las trasladó a un centro de salud para su atención.

Tras realizarse las actuaciones y pericias correspondientes, el tránsito fue reanudado sobre avenida Yuto, aunque los vehículos involucrados permanecen en la vereda a la espera de ser retirados.

Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar, donde se realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. Tras las tareas de los efectivos, el tránsito fue reanudado sobre avenida Yuto, aunque los vehículos permanecen en la vereda a la espera de ser retirados.

Vecinos de la zona destacaron la rápida respuesta de los servicios de emergencia y señalaron que se trata de un cruce peligroso, donde ya se registraron otros incidentes similares.