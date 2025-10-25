°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Lionel Messi
Murió Alberto Hassan
educación
Siniestro Vial
Elecciones 2025
Franco Colapinto
educación
Charly García
La opinión
Juan del Val
Lionel Messi
Murió Alberto Hassan
educación
Siniestro Vial
Elecciones 2025
Franco Colapinto
educación
Charly García
La opinión
Juan del Val

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alto Comedero

Siniestro vial en el barrio Aeroparque B3

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas en la intersección de avenida Yuto y calle Chalicán

Sabado, 25 de octubre de 2025 21:35
IMAGEN DE ALTO COMEDERO INFORMA

Según relataron los vecinos, un automóvil que circulaba por la zona impactó contra otro que se encontraba estacionado, provocando que el rodado diera varias vueltas hasta que finalmente quedó en posición normal.

Dos mujeres que viajaban a bordo del auto resultaron heridas, fueron asistidas por personal del SAME que las trasladó a un centro de salud para su atención.

Tras realizarse las actuaciones y pericias correspondientes, el tránsito fue reanudado sobre avenida Yuto, aunque los vehículos involucrados permanecen en la vereda a la espera de ser retirados.

Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar, donde se realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. Tras las tareas de los efectivos, el tránsito fue reanudado sobre avenida Yuto, aunque los vehículos permanecen en la vereda a la espera de ser retirados.

Vecinos de la zona destacaron la rápida respuesta de los servicios de emergencia y señalaron que se trata de un cruce peligroso, donde ya se registraron otros incidentes similares.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD