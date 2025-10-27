Marcelo Tinelli apuntó contra Cristina Kirchner tras la derrota

Marcelo Tinelli irrumpió de manera inesperada en el debate político luego de la derrota de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales. El conductor, que hacía tiempo no se pronunciaba sobre temas partidarios, publicó en su cuenta de X una dura crítica dirigida a Cristina Kirchner, a quien consideró responsable del mal desempeño del peronismo, incluso en su histórico bastión, la provincia de Buenos Aires.

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, de que hay que consultarle hacia dónde ir, el peronismo no va a conectar con la gente”, escribió Tinelli. El mensaje surgió tras la difusión de un video en el que se veía a la ex vicepresidenta saludando desde el balcón de su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. El posteo rápidamente se viralizó y generó una oleada de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo.

El presentador de Bailando por un sueño fue contundente al señalar que el liderazgo de la exmandataria “impide que el peronismo sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”. Según su lectura, el espacio necesita un cambio profundo que permita reconectar con el electorado, sobre todo después de perder por menos de un punto frente a LLA en territorio bonaerense, una derrota que sorprendió al oficialismo.

Tras sus declaraciones, Tinelli protagonizó un cruce con la abogada y politóloga Natalia Volosin, quien lo cuestionó por sus errores de redacción: “Marcelo, sos trillonario. Pedile a alguien que te escriba bien los tuits”. El conductor no tardó en responderle: “Esto es lo que son. Resentidos con lo que alguien puede tener laburando. Podré escribir mal los tuits, pero esto es lo que siento. Pensamos diferente”.

Lejos de retractarse, siguió compartiendo publicaciones críticas hacia Cristina Kirchner, entre ellas un mensaje de otro usuario que la definió como “un consumo aristocrático decadente de la casta de los acomodados y medicados”. Con ese gesto, el animador selló una de sus intervenciones más políticas de los últimos años, dejando clara su postura sobre el futuro del peronismo y el rol de la ex mandataria.