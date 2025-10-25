Detenido con celulares y dinero

Un sujeto ofrecía celulares de dudosa procedencia a los transeúntes en pleno microcentro capitalino, tenía una importante cantidad de pesos argentinos y dólares, y fue detenido.

Fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar el pasado miércoles alrededor de las 19 en la intersección de la calle Sarmiento y Belgrano.

Fue en esas circunstancias que el personal del Centro de Monitoreo 911 alertó a los efectivos sobre la presencia de un sujeto que ofrecía celulares de dudosa procedencia a los transeúntes.

El inculpado fue interceptado en el lugar y no supo justificar con la correspondiente documentación la propiedad de cinco dispositivos móviles, algunos de ellos usados. Además, al ser sometido a una requisa, los efectivos hallaron en una mochila una importante cantidad de dinero argentino y dólares que tampoco pudo justificar.

Por tal motivo los elementos fueron secuestrados de manera preventiva y el protagonista de 34 años trasladado a la Seccional 1°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.