Prisión preventiva para un narcotraficante de Bolivia

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital confirmó la prisión preventiva de Hugo "Huguichi" Hermosa Vacaflor (55), un narco de origen boliviano -detenido en noviembre de 2024- que usaba una pinturería como fachada para su negocio ilegal y ocultaba la droga en baldes de pintura. El traficante también era conocido como "Manitos blancas" debido a una enfermedad degenerativa de la piel.

La resolución también recayó en su presunta mano derecha, un hombre de origen peruano identificado como Antony Amadeus "Tomás" Delki Antezana (34). Según comunicó el Ministerio Público Fiscal hace casi un año cuando desmanteló la organización, los agentes de Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestraron 66,5 kilos de cocaína, dinero en diferentes monedas por un valor cercano a los 200 mil dólares, así como elementos logísticos presuntamente empleados por la organización.

En aquel momento, detuvieron a ocho personas (siete hombres y una mujer), luego de una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en los barrios Centro, Villa Martínez, Argüello y Ameghino Norte, de la capital cordobesa, así como en la Comuna San Roque y en la localidad de Malvinas Argentinas, en una fábrica perteneciente a un investigado.

La investigación comenzó en el marco de un expediente iniciado por la Justicia provincial por tráfico de estupefacientes, en el cual se incautaron varios teléfonos celulares. Según datos de diarios cordobeses, al chequear sus agendas, los investigadores detectaron la presencia reiterada de los contactos "Inge 890" e "Inge", apodos cuya pista resultó determinante para avanzar hacia una operación de mayor envergadura.

La colaboración de un imputado "arrepentido" -un excomprador de droga- fue clave: según explicó ante los fiscales, el principal responsable de la banda era Hermosa Vacaflor, quien figuraba como dueño de una pinturería en la ciudad de Córdoba.

En su declaración, este colaborador ofreció detalles sobre las operaciones internas del grupo. Indicó que la pinturería funcionaba principalmente como fachada y que "Manitos blancas" organizaba allí las maniobras. "Se dedica a la venta de cocaína. No tiene ningún cartel de pinturería. Mientras que aquellos donde oculta la cocaína son baldes especiales de color blanco", detalló el informante.