27 de Octubre, Jujuy, Argentina
“Poné Primera a Tu Futuro”

Nuevo encuentro de Orientación Vocacional

El encuentro está dirigido a estudiantes del último año del nivel secundario y tiene como propósito acompañar el proceso de elección vocacional. La jornada se desarrollará el jueves 30 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas, en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural.

Lunes, 27 de octubre de 2025 15:32

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida, llevará adelante un nuevo encuentro del programa “Poné Primera a Tu Futuro”, en el que abordarán la temática “Aproximación a la Orientación Vocacional”.

La jornada se desarrollará el jueves 30 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas, en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín esq. Curupaytí).

El encuentro está dirigido a estudiantes del último año del nivel secundario y tiene como propósito acompañar el proceso de elección vocacional mediante actividades reflexivas, participativas y dinámicas grupales que permitan explorar intereses, valores y habilidades personales.

A través de esta propuesta, el programa busca brindar herramientas que fortalezcan la autonomía, la confianza y la proyección de los y las jóvenes, preparándolos para el inicio de sus estudios superiores y la construcción de proyectos de vida con sentido.

Quienes deseen sumarse a los próximos encuentros del programa pueden comunicarse con la Coordinación de Calidad de Vida al WhatsApp 388-4612357 o al correo electrónico [email protected]

