Boca Juniors le dio vuelta el partido a Barracas Central y ganó 3 a 1

Boca Juniors consiguió un triunfo importante en la Bombonera al vencer 3-1 a Barracas Central. El equipo visitante se había puesto en ventaja en la primera parte con un tanto de Dario Insua, pero en el complemento los delanteros del Xeneize marcaron la diferencia: Giménez, en dos oportunidades, y Merentiel sellaron la remontada.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Caludio Ubeda alcanzó los 20 puntos, quedando tercero en su zona, a solo uno de Estudiantes y Central Córdoba. En la tabla anual, por el ingreso para la próxima Copa Libertadores Boca es segundo con 53 unidades, detrás de Rosario Central —ya clasificado— y por delante de River (52), Argentinos y Riestra (51).

El partido tuvo un inicio accidentado: a los siete minutos se cruzaron Paredes y Tapia, ambos amonestados. Para el mediocampista de la Selección Argentina significó la quinta amarilla, por lo que se perderá el próximo compromiso ante Estudiantes, aunque podrá estar disponible frente a River. Minutos más tarde, Lamolina sancionó una falta inexistente de Tapia, le mostró la segunda amarilla y el jugador de Barracas se fue expulsado, dejando a su equipo con diez.

Pese al dominio territorial, Boca no lograba generar peligro claro en la primera parte. La más clara llegó sobre el final, con un cabezazo de Giménez que se fue cerca del palo derecho de Ledesma. Pero Insua recuperó en mitad de cancha, se adelanto y cuando perdía el dominio del esferico, tomo la decisión de sacar un fuerte zurdazo desde afuera del área para dejar sin resistencia a Marchesin

En la segunda mitad, el ingreso de Exequiel Zeballos cambió la dinámica. El delantero aportó desequilibrio y frescura por la banda. En una de las primeras, se asoció con Giménez, quien definió con precisión para el empate. Apenas unos minutos después, a los diez, Boca lo dio vuelta con un gran centro de Barinaga que Giménez conectó de cabeza para el 2-1.

Ya a los 20, el Xeneize sentenció el encuentro con una contra letal: Zeballos desbordó por derecha, resistió la marca de dos defensores y asistió a Merentiel, que empujó el balón al gol.

En el tramo final, el partido fue parejo y sin grandes sobresaltos. Barracas, con un hombre menos desde temprano, sintió el desgaste físico y no pudo inquietar al local, que se mostró sólido y concentrado para asegurar tres puntos vitales en la pelea por la clasificación.