27 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Monterrico
Dólar Blue
Jamaica
FLAMENGO
Afa
Monterrico
Transporte
Dólar Blue
Jamaica
FLAMENGO
Afa
Monterrico

Monterrico

Recta final de la pavimentación de la avenida Islas Malvinas

La obra realizada será entregada en los próximos días

Lunes, 27 de octubre de 2025 20:12
SADIR SUPERVISÓ LA RECTA FINAL DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ISLAS MALVINAS EN MONTERRICO

El gobernador Carlos Sadir visitó Monterrico para inspeccionar los avances finales en la pavimentación de los 700 metros de la Avenida Islas Malvinas, una importante arteria de la localidad tabacalera.

Acompañado por el intendente Luciano Moreira, el mandatario destacó la relevancia del trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los municipios para impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

El intendente Luciano Moreira destacó que "la calidad de la obra realizada con un nuevo material de cemento en frío, por lo que será entregada en los próximos días".

Moreira aprovechó la visita para detallar el plan de infraestructura local, destacando un significativo número de trabajos viales en poco tiempo: "Estamos en menos de dos años con 34 cuadras", incluyendo 10 en el Barrio 25 de Mayo, 4 en San Vicente, los 700 metros de la Avenida Islas Malvinas y 10 cuadras repavimentadas en el centro.

Finalmente, el Intendente mencionó que en la Avenida Islas Malvinas se instalaron lámparas LED de 21.000 lúmenes, una tecnología de alto rendimiento aplicada a las arterias principales del municipio.

