En el marco del Mes de San Francisco de Asís, se llevará adelante la actividad “Naturaleza y Fe: un encuentro con San Francisco de Asís”, una celebración que invita a compartir un espacio de reflexión, fraternidad y compromiso con el cuidado de todas las criaturas.

El evento, organizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, la Comunidad Franciscana, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Escuela República de Italia, y el Centro Vecinal de Punta Diamante, se realizará el miércoles 5 de noviembre, de 16 a 18.30 horas, en el Multiespacio Plaza de la Mujer (Juanita Moro esquina Esmeralda, Barrio Punta Diamante).

La propuesta busca integrar espiritualidad, conciencia ambiental y participación ciudadana, en sintonía con el mensaje de San Francisco de Asís, patrono de la ecología y símbolo del respeto por la naturaleza.

Naturaleza y Fe: un encuentro con San Francisco de Asís

La jornada comenzará con la tradicional bendición franciscana de mascotas, acompañada de un desfile de disfraces responsables. Esta actividad promoverá la adopción, el respeto y el cuidado animal, generando un ambiente de comunidad y espiritualidad para dar inicio al encuentro.

En simultáneo, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, dispondrán de un espacio educativo y lúdico con juegos ambientales y charlas breves sobre biodiversidad, fauna silvestre, cuidados veterinarios y economía circular, dirigidas a estudiantes, familias y vecinos del barrio.

Se llevará adelante una actividad de forestación comunitaria con especies nativas, como parte de las acciones de educación y participación ambiental, para fortalecer la infraestructura verde del barrio Punta Diamante, mejorar la calidad ambiental del entorno y fomentar el sentido de pertenencia y cuidado de los espacios públicos; representando un compromiso concreto con la restauración urbana y la construcción de comunidades más sostenibles y solidarias con la naturaleza.